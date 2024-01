UFMS abre concurso público com salários de R$ 3.010.35 a R$ 11.139,64

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com edital aberto para concurso público voltado a profissionais do magistério. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (29) até o dia 7 de março.

Ao todo, são 26 vagas para todo o estado. Para Três Lagoas, são 7 vagas disponíveis, sendo uma para o curso de letras e seis para medicina.

De acordo com a diretora do campus da UFMS de Três Lagoas, Larissa Barcelos, os candidatos para o curso de letras precisam ter doutorado, já os candidatos para o curso de medicina, precisam ter especialização. Dependendo da jornada de trabalho e da titulação, os salários variam entre R$ 3.010.35 e R$ 11.139,64.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 250,50. As pessoas interessadas podem solicitar a isenção deste pagamento entre os dias 29 e 31 de janeiro.

O concurso público será realizado em três etapas. A primeira etapa compreende uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, na qual os candidatos serão avaliados sobre um tema sorteado no início da prova. Em seguida, ocorrerá a prova didática, na qual os participantes deverão discorrer sobre um tema sorteado previamente, por no mínimo 40 minutos. Por fim, será realizada a análise de títulos como última etapa da seleção.

A previsão é que todas as fases sejam realizadas entre os dias 4 e 7 de junho, em Três Lagoas. Os candidatos selecionados deverão ser convocados no início de julho para iniciar o segundo semestre na unidade.

