UFMS abre inscrições para MBA em Marketing

Estão abertas as inscrições para o Master in Business Administration (MBA) em Marketing. Ao todo, são 60 vagas disponíveis para o curso de especialização, que será realizado no formato remoto. As inscrições devem ser realizadas até 17 de fevereiro, pela internet, no portal da pós-graduação. O curso é destinado a profissionais de todas as áreas de atuação, o único pré-requisito é possuir um diploma de curso superior.

O coordenador e professor da Esan, Filipe Quevedo Silva, afirma que é a primeira vez que a especialização é oferecida e surgiu como uma opção de pós-graduação para aqueles que buscam formação com um caráter mais prático.

O curso possui um corpo docente formado por doutores e profissionais atuantes no mercado. “Foi construído de maneira a possibilitar que os egressos sejam capazes de elaborar estratégias de marketing, desenvolver estratégias com conteúdos atrativos para os ambientes físico e digital, analisar o comportamento do consumidor e as tendências de mercado, empregar métodos quantitativos e qualitativos em marketing, analisar indicadores de desempenho e trabalhar com planejamento de marketing e definição do público-alvo”, detalha.

De acordo com o coordenador, o MBA é destinado para os profissionais que trabalham ou querem trabalhar na área mercadológica ou mesmo profissionais sem formação em gestão, mas que são empresários ou pretendem se tornar empreendedores, e que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre o mercado.

As aulas começam em março e serão on-line, divididas em atividades síncronas e assíncronas. O curso é pago e o valor será parcelado em 18 vezes de R$ 290.