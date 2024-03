UFMS abre inscrições para vagas remanescentes em 11 cursos em Três Lagoas

Estudantes que buscam uma oportunidade no ensino superior público, em Três Lagoas, têm agora uma nova chance. As inscrições para vagas remanescentes nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estão abertas até segunda-feira (4).

Ao todo, a UFMS está ofertando 3,4 mil vagas, em 76 cursos de graduação, tanto presenciais quanto a distância, através do programa "Quero Ser UFMS". O processo de seleção é baseado no reaproveitamento de notas antigas.

Continue Lendo...

Podem participar do processo seletivo candidatos que fizeram o Enem entre 2017 e 2023, participaram do vestibular UFMS entre 2020 e 2024, ou estiveram na terceira etapa do Passe UFMS entre 2019 e 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os estudantes que optarem pelo uso das notas do Enem podem acessar o boletim na página do participante do site do Enem. Para aqueles que fizeram mais de uma prova dentro deste período, é possível escolher o melhor resultado.

Os candidatos que optarem pela modalidade vestibular ou Passe também podem acessar as notas através do site e selecionar qual resultado desejam utilizar no processo.

Para o campus de Três Lagoas, estão sendo ofertadas um total de 166 vagas, em 11 cursos de graduação. As inscrições para o programa "Quero Ser UFMS" podem ser feitas de forma gratuita pelo site até o dia 4 de março. O resultado preliminar será divulgado no dia 6 de março, e a primeira chamada está prevista para o dia 12 de março.

Confira as vagas disponíveis para os cursos de graduação em Três Lagoas:

Ciências Biológicas (Bacharelado) - Integral: 2 vagas

Ciências Biológicas (Licenciatura) - Integral: 16 vagas

Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno: 4 vagas

Engenharia de Produção (Bacharelado) - Integral: 5 vagas

Geografia (Bacharelado) - Noturno: 16 vagas

Geografia (Licenciatura) - Noturno: 30 vagas

História (Licenciatura) - Noturno: 5 vagas

Letras - Português e Espanhol (Licenciatura) - Noturno: 25 vagas

Letras - Português e Literatura (Licenciatura) - Noturno: 23 vagas

Letras - Português e Inglês (Licenciatura) - Noturno: 8 vagas

Matemática (Licenciatura) - Noturno: 32 vagas

Veja a reportagem abaixo: