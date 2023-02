UFMS abre processo seletivo para mais de 100 vagas através do Passe e do Sisu

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com um processo seletivo aberto para quem deseja ingressar no ensino superior através dos programas PASSE e SISU. Com o nome de ‘Eu quero ser UFMS’, a seleção terá 122 vagas distribuídas em diferentes cursos de graduação.

Em Três Lagoas as vagas são para ciências biológicas, geografia, história, letras e matemática. Alguns cursos oferecem a oportunidade de escolher entre aulas presenciais ou online.

Podem participar da seleção aqueles que prestaram o Enem entre os anos de 2018 e 2022, quem realizou a prova do vestibular UFMS entre 2019 e 2023 ou, ainda, quem participou da 3ª etapa do PASSE nos anos 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022.

Confira a reportagem completa: