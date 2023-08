UFMS de Três Lagoas terá curso de Ciências Biológicas a partir de 2024

Com mais de 10 mil vagas, os processos seletivos Vestibular e Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) para ingresso em 125 cursos de graduação da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abrem as inscrições na próxima segunda, dia 4, e terminam no dia 16 de novembro pela página ingresso.ufms.br.

As provas já estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro, das 8h às 13h (MS), respectivamente, e serão realizadas nos dez municípios onde a UFMS tem câmpus (Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas) e Dourados. As provas podem ser feitas de forma presencial ou on-line, de acordo com o curso escolhido.

O reitor Marcelo Turine destaca que a UFMS conquistou nota máxima no recredenciamento institucional do Ministério da Educação e na Educação a Distância (EAD), além de ser uma universidade reconhecida no Brasil e no mundo. “É um grande momento, é a oportunidade dos nossos jovens entrarem na melhor e maior universidade do nosso estado, que é referência em educação, ciência, tecnologia e inovação”, enfatiza.

Este ano, entre as novidades dos editais de seleção estão a ampliação do prazo para isenção da taxa, que vai de 4 de setembro a 4 de outubro e a própria redução da taxa, que é de R$ 100 (cem reais). Do total de vagas, 5 mil serão oferecidas para dez cursos à distância, que contemplam uma demanda para capacitação profissional em áreas que a sociedade de Mato Grosso do Sul identificou como áreas estratégicas para o desenvolvimento do nosso estado.

Também foram incluídos dois novos cursos para ingresso em 2024, o de Ciências Biológicas, que será oferecido no Câmpus de Três Lagoas, e o de Pedagogia Intercultural Indígena, no Câmpus de Aquidauana. “O lançamento destes cursos é a realização de dois grandes sonhos que foram demandados pela sociedade”, ressalta o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira.

Os candidatos podem acessar os conteúdos programáticos e o Manual do Candidato também na página Ingresso. O Manual contém todas as informações presentes no edital de forma descomplicada, como a lista de cursos, os detalhes sobre como funcionam os processos seletivos, a descrição de como ingressar na graduação da UFMS, e orientações para a elaboração da redação.

Sobre a redação, a Editora UFMS e a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) também lançaram o livro “Texto dissertativo-argumentativo: construções e articulações “, que traz a aprendizagem obtida ao longo dos anos com a correção das redações. Para isso, foram selecionadas 16 redações, que contribuirão para que os candidatos entendam a construção de um bom texto. O livro digital está disponível no repositorio.ufms.br e a versão física poderá ser encontrada na Livraria UFMS, no Corredor Central.

O Vestibular UFMS é indicado para candidatos que concluíram ou irão concluir o ensino médio até a data prevista para matrícula na universidade. A avaliação é composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e redação.

O Passe UFMS, por sua vez, é destinado aos candidatos que ainda estão cursando o ensino médio e desejam ingressar na UFMS por meio de avaliações seriadas, ou seja, realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos referentes ao período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre no último ano. As avaliações são compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha e, na terceira etapa, a redação.