UFMS emite 1º Mapa de Incidência de Casos Suspeitos de Dengue de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com docentes e alunos do curso de geografia Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), divulga a primeira edição do Mapa de Incidência de casos suspeitos de Dengue. A publicação será semanal.

O mapa é elaborado a partir da extração de dados dos casos confirmados de dengue, por data de notificação, usando a metodologia denominada de Mapas de Kernel ou Mapas de Calor de Kernel, que consiste na interpolação dos dados tendo como referência um núcleo (a partir da localização do fenômeno) e área de abrangência (círculo envolvente) utilizado um raio de 800 metros a partir de cada ponto amostral (caso notificado de dengue).

Segundo o médico da Família e Comunidade e da equipe de Vigilância Epidemiológica da SMS, Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, a importância do mapa consiste em mostrar à população e aos gestores onde estão concentrados os pacientes com quadro suspeito de dengue.

“Com isso, é possível identificar de forma mais clara onde as equipes de saúde da família deverão estar mais atentas, a população deverá tomar maiores cuidados e, principalmente, onde deverá ser intensificada a limpeza de terrenos e de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti”, explicou.