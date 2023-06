UFMS oferece cursinho pré-vestibular presencial e gratuito

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas, oferece o cursinho pré-vestibular Adapte de forma presencial e gratuito. A iniciativa surgiu no curso de medicina da UFMS em 2018, e as aulas são ministradas por universitários e os estudantes têm acesso aos principais conteúdos que caem no vestibular.

As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras das 17h30 às 21h10, e aos sábados 8h às 11h30 no Campus 1, na Avenida Capitão Olyntho Mancini. A cada duas semanas um aulão é realizado e ocorre aos sábados, entre as 8h e 17h30, nesse caso, as aulas são aplicadas no Campus 2 da UFMS, na Avenida Ranulpho Marques Leal.

Confira a reportagem abaixo: