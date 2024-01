UFMS oferece vagas em concurso para técnico-administrativo

Até 8 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o concurso público de técnico-administrativo da UFMS. Ao todo, são 35 vagas para nível médio e superior. As inscrições devem ser feitas pela internet.

“As novas admissões são meios para viabilizar a política de gestão de pessoas e, considerando a renovação do quadro funcional proceder da relação ‘seleção, alocação, aprendizagem e desempenho’, as expectativas com o concurso para técnicos-administrativos correspondem ao objetivo de conceber a força de trabalho um ativo estratégico ao alcance das finalidades institucionais como um bem público social”, detalha a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene Walter da Silva.

Atualmente, segundo Gislene, o quadro de servidores da UFMS dispõe de 1.249 técnicos de cargos de classe A, B, C e D, com escolaridade mínima de ensino fundamental a ensino médio completo, e 528 técnicos de cargos de classe E, com escolaridade mínima de nível superior.

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em Contabilidade e 15 para técnico de Tecnologia da Informação. Já em relação aos cargos de nível superior, são oito vagas para Técnico em Assuntos Educacionais na Cidade Universitária, uma no Câmpus de Naviraí e uma no Câmpus de Ponta Porã. Também há oportunidades para assistente social e médico veterinário no Câmpus de Paranaíba (CPar), para médico no Câmpus de Três Lagoas e para médicos do trabalho e homeopata na Cidade Universitária.

As provas estão previstas para o dia 17 de março e serão aplicadas em Campo Grande. A divulgação e homologação do resultado final está prevista para o dia 29 de abril.

*Com informações da assessoria da UFMS.