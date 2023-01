UFMS oferece vagas para professor em Três Lagoas; confira

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas de concurso público para professor do magistério superior. Os interessados têm até 5 de fevereiro para se inscreverem, exclusivamente, no portal concursos.ufms.br. Os candidatos devem preencher o formulário e anexar os documentos solicitados no edital, em formato PDF. É necessário pagar taxa de R$ 250. Confira o edital.

São 11 vagas distribuídas entre unidades de Paranaíba (Cpar), de Três Lagoas (CPTL) e de Nova Andradina (CPNA). O valor estimado da remuneração é de R$ 2.688,95 para professores auxiliares – nível 1 (especialistas) e de R$ 10.074,18 para professores adjuntos A – nível 1 (doutores). As provas devem ser realizadas entre 14 e 17 de março.

Em Três Lagoas, há cinco vagas para médicos, sendo uma para especialistas ou residentes em Ortopedia; duas, em Cirurgia Geral; e duas, em Clínica Médica.

Em Paranaíba, há uma vaga para médicos veterinários com doutorado em Medicina Veterinária. E, uma vaga no CPNA, para engenheiros de produção com doutorado em Engenharias, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, de Materiais e Metalúrgica, Meio Ambiente e Agrárias ou Interdisciplinar.

São quatro vagas para Campo Grande. Há oportunidades para médicos especialistas ou com residência em Neurocirurgia, na Faculdade de Medicina; para doutores em Psicologia, Psicologia Social ou Psicologia do Desenvolvimento Humano, na Faculdade de Ciências Humanas: para doutores em Engenharias II, Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos, no Instituto de Química; e para doutores em Comunicação e Informação ou Artes, na Faculdade de Artes, Letras e Comunicação.

