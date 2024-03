UFMS oferta 20 vagas para Três Lagoas em cursos presencial de línguas

Interessados em aprender ou avançar nos estudos em uma língua podem se inscrever nos cursos presenciais e on-line oferecidos pelo Programa de Extensão de Ensino de Línguas (Progeli). Além de inglês, francês, espanhol, italiano, Língua Brasileira de Sinais (Libras), chinês e alemão, o projeto ainda oferece oficinas de tradução e curso gratuito de língua portuguesa para acolhimento de refugiados e imigrantes. As oportunidades são para pessoas a partir de 14 anos e as inscrições começam nesta quinta-feira (7), às 8h, e podem ser feitas até o dia 21 de março pelo formulário.

A iniciativa de ensino de línguas já é tradicional na universidade e existe há mais de duas décadas. Ao todo, são oferecidas 475 vagas para as aulas presenciais na Cidade Universitária, 40 no Câmpus do Pantanal, 40 no Câmpus de Aquidauana e 20 no Câmpus de Três Lagoas. Há, ainda, a oferta de cursos on-line, com 220 vagas. As oportunidades são para as aulas de inglês, distribuídas em sete turmas de nível iniciante e uma para fins acadêmicos, e turmas de língua chinesa, alemã e espanhola.

“Acho que vale a pena entrar em contato com as línguas de interesse, ouvir em algum vídeo, ler algum texto escrito naquela língua. Ver se ela soa bem no ouvido, se ela desperta a curiosidade de entender aquelas palavras desconhecidas. Converse com pessoas que estudam ou gostam daqueles idiomas e pense qual deles pode fornecer para a pessoa mais estímulos como obras de cultura: música, filmes e séries que gostarem”, orienta o coordenador do Progeli, Elton Furlanetto.

Além dos cursos, o Progeli também oferta a oficina de tradução literária, que visa oferecer aos estudantes do Curso de Letras as ferramentas técnicas para aprofundar conhecimentos linguísticos e literários. Para finalizar, o Programa também tem outra novidade: o curso Português como Língua de Acolhimento (Plac), com o oferecimento de aulas modulares e interativas. A iniciativa tem a finalidade de facilitar a inclusão dos estrangeiros na sociedade e no âmbito acadêmico, e ainda fortalecer as ações de inclusão da Universidade. A capacitação não possui taxa de matrícula e será na modalidade presencial, na Cidade Universitária.

“Recentemente, a imprensa noticiou a chegada de mais de mil migrantes aqui em Campo Grande, parece importante incluir a UFMS nesse processo de acolher e auxiliar. Por isso, o curso não tem taxa de inscrição, nesse sentido, também oferecemos os cursos de Libras com desconto, para incentivar ainda mais a inclusão”, explica o coordenador.

O valor da matrícula para os cursos iniciais e intermediário é de R$ 450, enquanto para os cursos de Libras e para as oficinas o valor é de R$ 250. O recurso será destinado para a produção, reprodução dos materiais didáticos usados nas aulas e para o pagamento dos bolsistas envolvidos no projeto. Serão oferecidas as vagas gratuitas, com um limite de 5% do total de vagas de cada curso oferecido, para alunos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica pelo CadÚnico, com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo.

* Com informações da assessoria da UFMS