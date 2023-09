UFMS realiza sexta edição da Semana Acadêmica de Engenharia de Produção

O curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus Três Lagoas, está realizando a sexta edição da Semana Sul-mato-grossense de Engenharia de Produção (Sesmep), entre segunda (25) e sexta-feira (29), com o tema: “Construindo soluções para um futuro produtivo e sustentável”.

A programação conta com palestras de profissionais do ramo, como o professor Sérgio Mazini e a empreendedora Sarah Barros. Também haverá minicursos e visitas técnicas em indústrias da região. Qualquer pessoa interessada pode se inscrever através do link.

