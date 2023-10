UFMS realiza roda de conversa sobre a cultura indígena

Na noite de segunda-feira (2), o Câmpus da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, realizou um evento importante, que contribuiu de maneira significativa na formação dos acadêmicos. Trata-se de uma roda de conversa com a participação do cacique Marcelo, representante da Funai, bem como dos professores Silvano, Elisângela e José. O encontro reuniu acadêmicos dos 6º e 8º semestres, do curso de Pedagogia, além de professores e membros da equipe de gestão da Escola Municipal Prof. Odeir Antonio da Silva.

A parceria, sempre com base no respeito à cultura e identidade Ofaié, se deu há uns 8 anos e foi inicialmente mediada pelo prof. Dr Vitor do curso de História que, juntamente com outros professores, já desenvolviam um trabalho de registro e organização da história desse povo. O curso tem, inclusive, um site que armazena a história, imagens e vídeos dos Ofaié.

Os acadêmicos do curso de Pedagogia que estavam cursando disciplinas de Estágio Obrigatório e Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências, História e Geografia participaram ativamente das atividades na escola indígena. Antes da culminância da feira de ciências, houve um diálogo sobre os conteúdos e experiências que seriam realizados. Durante a execução das atividades, o professor José, explicou os conceitos em língua Ofaié. Vale ressaltar que a atividade também contou com o apoio de outros professores do curso, incluindo a professora Dra. Ione da Cunha Nogueira.

Devido ao isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, as atividades foram interrompidas, mas em 2023, as parcerias foram retomadas. Desta vez, foi expandida para incluir a equipe da Escola Municipal Prof. Odeir Antônio da Silva, que possui um projeto denominado "Noite Cultural", realizado a cada dois anos. Para o ano de 2023, o tema escolhido para estudo foi sobre os povos originários, com foco nos povos indígenas Ofaié. A parceria foi estabelecida com a UFMS, em particular com o curso de Pedagogia e o programa Residência Pedagógica. Isso proporcionou aos professores da escola, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura e a vida dos povos indígenas Ofaié, que residem em uma aldeia localizada no município de Brasilândia.

Conforme mencionado pela coordenadora da escola e professora doutoranda, Fé Souza, fazer parte da universidade e participar dessas oportunidades de formação, é significativo para os professores da rede pública, pois representa um resgate das raízes, da história e da história de Três Lagoas. Isso se deve ao fato de que, esses povos indígenas já habitaram a região, que hoje, é ocupada pelos três-lagoenses.

Os indígenas Ofaié, que são donos de uma riqueza cultural e enfrentam desafios significativos, são um povo notável por sua valentia na defesa de suas tradições e patrimônio, bem como por sua contínua luta para preservar sua língua. A experiência de ouvir os relatos do cotidiano indígena, compartilhados pelo cacique e professores, desperta intensas emoções nos ouvintes. As histórias provocam uma mistura de sentimentos, incluindo indignação, diante das adversidades que enfrentam, e gratidão, por sua existência e contribuição.

“Foi e será sempre uma honra participar de uma mesa redonda e prestigiar um pouco da cultura e da sabedoria do Povo Ofaié. Ler e ouvir relatos de terceiros sobre o povo Ofaié é importante, mas ouvir e ver ao vivo a história deles, contada por eles, não tem comparação!”, Fé complementa.

De acordo com Kelly Anne Fonseca, acadêmica do 6° semestre de Pedagogia, na UFMS/ CPTL, a noite se revelou como uma valiosa fonte de informações, permitindo que todos presentes pudessem adentrar um pouco na história de luta e conquistas desse povo, que é parte integrante da nossa cultura e da nossa nação. Essa experiência despertou em todos, o desejo de aprofundar ainda mais esse conhecimento e de tornar essa história acessível a todos. Kelly expressou sua gratidão aos Ofaié, por nunca desistirem do seu povo e por compartilharem um vislumbre da sua história.

Durante o evento, Kelly solicitou ao professor José, que compartilhasse algumas palavras na língua Ofaié, para que todos pudessem ouvi-la. O professor aproveitou a oportunidade para expressar seu apreço pela presença na UFMS e pela parceria estabelecida. Ele elogiou a iniciativa e se despediu.

A professora Aline Machi, egressa do curso de Pedagogia e atual docente na rede municipal e estadual, compartilhou sua gratidão por estar em contato com os Ofaié novamente. Ela relembrou uma experiência de 2017, quando participou de uma atividade na escola indígena, colaborando com os professores da aldeia em experiências educacionais. A professora destacou que desde o início de sua carreira, apresenta as fotos tiradas durante essas experiências com os Ofaié e compartilha a história deles com seus alunos. Dessa forma, ela traz o indígena real para a sala de aula, conectando o passado ao presente.

As professoras doutoras Regina Aparecida Marques de Souza e Ligiane da Silva, também participaram ativamente do evento e demonstraram seu apoio entusiástico à proposta.

No dia 29 de setembro de 2023, os acadêmicos do 8º semestre do curso de Pedagogia, apresentaram suas pesquisas sobre o povo Ofaié à equipe de professores da Escola Municipal. Durante a apresentação, compartilharam várias fotos, contaram lendas e uma breve história dos Ofaié, finalizando com uma atividade envolvendo todo o grupo.

As atividades continuam, e em colaboração com a comunidade Ofaié, está prevista a realização de uma feira de ciências, na escola da aldeia, em novembro. Na sequência, a comunidade Ofaié participará de uma atividade cultural, na Escola Municipal Prof. Odeir Antônio da Silva, com foco nos povos originários.

Segundo a professora Regina, participar da roda de conversa com os povos originários Ofaié, sob a coordenação da professora Silvana Alves Bispo, foi uma experiência enriquecedora que proporcionou um aprendizado histórico, humanizador e dialógico. A fala do professor José, um dos quatro falantes da língua materna em uma população de 60 indígenas, foi emocionante, inspiradora e poderosa.

A apresentação sobre a educação básica, conduzida pelo professor Silvano, destacou a importância de aprendermos para promover uma educação inclusiva, étnica e respeitosa. Conhecer e ouvir o cacique Marcelo, teve um significado profundo, e suas vivências e resistência fortaleceram o compromisso de compartilhar com a comunidade a luta pela terra, pelo respeito e pela busca por uma vida verdadeira para os povos Ofaiés. A professora Regina parabenizou a professora Silvana pela iniciativa.