UFMS retoma projeto para se tornar independente

O campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, está discutindo um antigo projeto de emancipação que permaneceu inativo por anos. A proposta visa a independência da UFMS e a autonomia total da unidade local.

Em uma assembleia realizada com os servidores, o campus Três Lagoas expressou sua determinação em retomar o processo de emancipação. O desejo de se tornar uma entidade educacional independente foi recebido com entusiasmo durante uma reunião com servidores e técnicos administrativos.

Desde 2014, a universidade busca avançar com o pedido de emancipação ao Governo Federal, mas até o momento, esse objetivo não foi concretizado. A recente assembleia geral, realizada na quinta-feira (21), marcou um importante passo nessa jornada.

