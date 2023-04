UFMS vai oferecer curso de Administração Estratégica de Organizações

O campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vai oferecer um curso de pós graduação em Administração Estratégica de Organizações. As aulas serão ministradas por professores dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. As inscrições terminam no próximo dia 14 de abril.

Segundo a professora Keila Silva, a região de Três Lagoas possui uma grande demanda por especializações voltadas para atuação em pequenas e médias empresas, além das multinacionais que estão instaladas na cidade.

O curso é voltado para quem já é bacharel em administração ou ciências contábeis ou ainda graduado em alguma área correlata ou voltada para negócios. As mensalidades custam R$280.