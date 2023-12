Última etapa do Castramóvel em 2023 encerra nesta sexta-feira

Encerra nesta sexta-feira, (15), a última etapa de 2023 do Castramóvel, uma ação da Prefeitura de Três Lagoas realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A atual fase está acontecendo no bairro Santa Luzia, nas dependências do almoxarifado da administração municipal.

Os interessados têm até esta sexta-feira para comparecer ao local e usufruir dos serviços gratuitos oferecidos pela SMS à população. Vale ressaltar que o serviço de castração de felinos e cães já está com a agenda completamente preenchida.

Além dos moradores do bairro Santa Luzia, os residentes do Bela Vista, Ipacaraí e Jardim Carandá também podem participar da 59ª etapa do Castramóvel.

O almoxarifado da prefeitura fica localizado na rua Abraão Matar, número 161, no bairro Santa Luzia. O horário de atendimento é das 7h às 17h.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas