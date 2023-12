Última semana da Primavera será de intenso calor em Três Lagoas

Na segunda -feira (18), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma alta pressão atmosférica. "Porém, não se descartam pancadas de chuvas isoladas. Neste dia, são esperadas altas temperaturas com valores entre 37°C e 40°C e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%, com destaque nas regiões Norte, Bolsão, Pantaneira e Sudoeste", diz a metereologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Ainda segundo o Cemtec, estão previstas temperaturas mínimas entre 25°C e 26°C e máximas que podem atingir os 38°C nas regiões Sul e Leste.

Para as regiões Pantaneira, Bolsão, Sudoeste e Norte são esperadas mínimas entre 24°C e 28°C e máximas de até 40°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima deve ser de 26°C e máxima de até 36°C.

*Informações assessoria Cemtec.