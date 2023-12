Última sexta-feira será de calor e tem previsão de chuva intensa para Três Lagoas

O último dia útil de 2023, será de altas temperaturas, devido atuação de uma massa de ar seco. A sexta-feira (29), será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas estarão em elevação, e por conta do aquecimento diurno, não estão descartadas pancadas de chuva no período da tarde, típicas de verão.

Em Três Lagoas, os termômetros registraram nesta madrugada a mínima de 24°C, e a máxima pode chegar aos 39°C.