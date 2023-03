Último final de semana do verão será de chuva em Três Lagoas

Sexta-feira (17), será de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, e com chuva a qualquer hora, em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica tempo instável com chuvas fracas e moderadas em toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.

O Cemtec explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e alta umidade, aliado a atuação frequente de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registradas nesta sexta, foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No final de semana, a previsão do tempo indica dias de sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

No sábado (18), a temperatura mínima será de 22°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.

No domingo (19), os termômetros registram a mínima de 23°C, e a máxima de 32°C.