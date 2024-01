Último mês de Verão será de altas temperaturas em Três Lagoas

Ainda sob influência do fenômeno El Niño, o mês de fevereiro será de altas temperaturas, é o que aponta a previsão do tempo. Nos próximos quinze dias, os termômetros devem registrar 40°C, em Três Lagoas.

Em 2023, o El Niño já teve seu pico máximo, o mais quente já registrado em 174 anos de medições da Organização Meteorológica Mundial (OMM), e, deverá ter outro pico no próximo mês.

Em 2024, sob influência do El Niño, no mês de janeiro, o calorão já castigou os três-lagoenses. E essa nova onda de calor extremo, que vem pela frente, deixa a população em alerta.

De acordo com a previsão do tempo, o estado de Mato Grosso do Sul volta a registrar temperaturas entre 3 a 5 graus, acima da média. Os dias serão de tempo instável, com chuvas em áreas isoladas em alguns pontos da cidade.

Mesmo com a previsão de chuva de intensidade mais forte, a média deve ficar abaixo do esperado na região Leste do estado, no qual, as chuvas serão bem divididas. Mas, a preocupação é com as altas temperaturas, segundo meteorologistas.

