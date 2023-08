Um homem é preso após tentar afogar a esposa na lagoa maior

Um homem, de 43 anos, foi preso após tentar afogar sua companheira, uma mulher, de 45 anos, o caso aconteceu por volta das 00h10, desta segunda-feira (7), na lagoa maior, em Três Lagoas.

De acordo com as informações, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar realizava fiscalização na região, quando foram acionados por populares relatando que um homem estaria afogando uma mulher.

Os policiais localizaram o homem no momento em que tentava afogar a vítima, o homem foi contido pelos policiais e arremessado ao solo para ser contido.

Ainda de acordo com o registro policial, a mulher estava molhada, e apresentava edema no olho esquerdo e lesão na cabeça.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por lesão corporal, violência doméstica e em seguida transferido para o Presídio de segurança Média de Três Lagoas.