Uma apresentação não precisa ser uma tortura

Falar a palavra: apresentação, para muitas pessoas, é sinônimo de gatilhos. As mãos ficam tremendo, a respiração ofegante, a voz embarga, a boca seca e as vistas ficam turvas. Sintomas de nervosismo, ansiedade e medo, que costumam aparecer quando a pessoa se sente pressionada ou insegura.

Isso porque, para muitas pessoas, apresentar algo, seja em público pequeno, médio ou grande, gera uma tensão imensa, por conta da insegurança que ela sente ao fazer isso.

Este medo é recorrente para a maioria das pessoas, inclusive foi tema de uma pesquisa recente feita pelo Sunday Times, um jornal britânico.

Dentre as 3 mil pessoas avaliadas, foi identificado que, em cerca de 42% delas, o medo de falar em público supera o da morte.

Até para quem já tem um certo costume de falar em público, controlar a ansiedade e lidar com o nervosismo é importantíssimo para garantir que a performance seja a esperada.

Quem consegue controlar a mente e se manter calmo e tranquilo certamente conseguirá transmitir melhor o conteúdo, criando conexões e obtendo uma comunicação mais efetiva.

Mas, afinal, como manter a calma antes e durante uma apresentação? É possível treinar a nossa mente para equilibrar as nossas emoções neste momento? Eu te garanto que sim.

Aqui na Vox2You, ofertamos um curso fantástico de oratória, e não é qualquer método e nem estratégias comuns, mas são diversas técnicas e dinâmicas que podem ajudar, desde o mais tímido ao mais falador, a se sentir mais seguro ao se comunicar, a ter segurança durante uma apresentação e desenvolver todos os componentes essenciais para que ele se torne um orador de sucesso.

Entre as principais dicas que eu posso te adiantar, para controlar a ansiedade durante uma apresentação, são: prepare-se adequadamente, pois quanto mais preparado você estiver para sua apresentação, menos ansioso você ficará, e se certifique que tem um conhecimento profundo sobre o assunto que você está apresentando e de ter praticado sua apresentação várias vezes.

Antes de iniciar a apresentação, respire profundamente, faça isso algumas vezes para acalmar seus nervos. Isso pode ajudar a controlar sua respiração e a regular seu batimento cardíaco.

Estimule o contato visual, foque no sucesso e fale devagar. Erros acontecem, e não foque nisso, concentre-se no seu conteúdo e no seu objetivo principal. Esteja apto a superar isso e aprender com as falhas.

E por fim, minha dica que seria a cereja do bolo: seja autêntico, não tente imitar outros oradores ou se esforçar para ser alguém que você não é. Fale de maneira natural para se sentir mais confiante.

E lembre-se de que a prática e a paciência são importantes para controlar a ansiedade durante uma apresentação. Com o tempo, você aprenderá a se sentir mais à vontade e confiante em frente ao público, ou durante uma entrevista.

*Por Lucas Costa, é especialista em comunicação, facilitador de oratória e franqueado da Vox2You que é a maior rede de escolas de oratória da América Latina