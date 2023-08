Umidade relativa do ar chega aos 18% em Três Lagoas e entra em estado de alerta

Após dois meses de clima mais ameno, em Três Lagoas, o calorão voltou no mês de agosto e as temperaturas ultrapassam 35°C, desde domingo (6), com sensação térmica de 38°C. Além disso, nos últimos dois dias a umidade relativa do ar está em 18%, o que representa 'estado de alerta', segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho.

Segundo a escala usada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal é de 60%. A umidade entre 60% e 30% é considerada aceitável. Abaixo de 30% e acima de 20% já representa 'estado de atenção'. Abaixo de 20% representa 'estado de alerta'. Quando o nível de umidade relativa do ar fica entre 15% e 10%, entra em 'estado de emergência'.

Muita água, protetor solar e sombrinha. É a recomendação dos médicos para este período, como ainda evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre as 10h e às 16h. Evitar ainda lugares aglomerados e usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

A previsão para esta semana é ainda de mais calor e tempo seco. Não há previsão de chuva para os próximos dias.