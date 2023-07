União deve delegar BR-262 ao Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul já solicitou ao governo federal delegação ao Estado para cessão da BR-262, no trecho de Três Lagoas a Campo Grande. “Existe um grande interesse do governador Eduardo Riedel em assumir a BR-262 para duplicá-la, mas para isso é preciso fazer essa duplicação em um conjunto de rodovias. Não dá para licitar uma só, porque se não o trânsito muda para outra e a duplicação não funciona. Temos que licitar a BR-262, de Três Lagoas a Campo Grande, a BR-267, de Bataguassu a Nova Alvorada do Sul e a MS-040, que fica no meio das duas rodovias”, explicou o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

De acordo com o secretário, o governador já iniciou tratativa com o Departamento Nacional de Infraestrutura Transporte e Trânsito (Dnit) e com o Ministério de Infraestrutura, pedindo para que a União delegue para o Estado as rodovias. “A partir daí poderá ser feita uma Parceria Público-Privada (PPP), ou uma concessão por 30 anos, enfim, ver o melhor modelo para que possamos levar para a Bolsa de Valores de São Paulo para conseguirmos executar a duplicação dessas três rodovias. O governo federal já demonstrou interesse de delegar ao Estado, mas claro que, não é um processo do dia para a noite, mas o governo do Estado está trabalhando firme para que a duplicação seja feita”, destacou Rocha.