União Europeia sinaliza possíveis acordos com o Mercosul e com MS

Durante a visita da Missão Diplomática da União Europeia à Mato Grosso do Sul, o embaixador, Ignacio Ybañez, reafirmou o interesse do bloco europeu em retomar as conversas para formalizar um acordo com o Mercosul. A afirmação foi feita durante o encontro com o governador Eduardo Riedel no Bioparque Pantanal na última quinta-feira (25).

A comitiva veio ao Estado com o objetivo de conhecer as potencialidades de negócios entre os mercados europeu e sul-mato-grossense. O governador apresentou aos 10 embaixadores que compõem a Missão Diplomática dos estados membros da UE uma palestra com o tema “Encontro MS-EU: Potencialidades para o Desenvolvimento em Comum”. Riedel destacou que o Estado tem se preparado para receber novos investimentos sem descuidar da sustentabilidade ambiental. “Toda a nossa estratégia está calçada nessas quatro diretrizes: próspero, digital, verde e inclusivo.

Somos um Estado que se propõe a ter nas suas práticas a sustentabilidade, temos três biomas, o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. Do ponto de vista dos incentivos fiscais, isto é muito cobrado para a industrialização que vem para o Estado [...] mas também deve cobrar dos parceiros que venham para cá que tenham esta mentalidade”, afirmou o governador. Em resposta, o embaixador da União Europeia, Ignacio Ybañez, afirmou que o desenvolvimento sustentável e social também são desafios para a Europa e valores defendidos pelo bloco econômico.“A inclusão social é uma regra de ouro para nós: não deixar ninguém para trás. Esta visita é um caminho com um objetivo muito forte e que agora tem a possibilidade de se realizar neste Estado. Vai ter um sentido muito claro, o nosso acordo União Europeia e Mercosul.

Nós acreditamos que este acordo vai ser uma agenda para o futuro. Em parceria, somos iguais com princípios e valores democráticos, direitos humanos, sustentabilidade, e que tem relação com comércio e desenvolvimento sustentável, seja no agro ou na indústria”, finalizou o embaixador.