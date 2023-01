Parte do campus I de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), vai funcionar como clínica escola através de uma parceria da instituição com a prefeitura. A expectativa era que o local já estivesse funcionamento, mas por conta da necessidade de adaptações do prédio, isso ainda não foi possível.

A unidade vai atender aos alunos do curso de medicina e também será utilizado pelos acadêmicos do curso de enfermagem da própria instituição.

Confira a reportagem completa: