Unidade de Saúde do Interlagos estará aberta durante ponto facultativo e feriado desta semana

Para apoiar a demanda de atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) viabilizará atendimento extraordinário na Unidade de Saúde Interlagos que abrirá das 7h às 19h na quinta-feira (06) e sexta-feira (07).

A unidade oferecerá atendimento médico clínico e de enfermagem voltados para pacientes suspeitos e confirmados de dengue, além de atendimento às demais urgências clínicas. Além disso, na quinta-feira (06), haverá atendimento com médico pediatra das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

O objetivo da abertura deste serviço durante o feriado é ampliar o acesso aos pacientes que necessitem de atendimento, em especial diante do momento epidemiológico crítico da dengue. Os pacientes que se enquadrem em casos suspeitos ou confirmados de dengue serão classificados conforme estado de avanço da doença e poderão ser atendidos por enfermeiros e médicos na unidade de maneira rápida.

OUTRAS UNIDADES

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da unidade de saúde Interlagos, a UPA manterá os atendimentos de urgência e emergência, assim como o SAMU. Outra opção é o Pronto Atendimento PEDIÁTRICO 24h (apenas para crianças) do Hospital Reginal.

No entanto, as demais unidades de saúde, clínicas e administrativo estarão fechadas no ponto facultativo e no feriado.