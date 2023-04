Unidade de saúde do Interlagos fica aberta nesta sexta para diversos tipos de atendimentos; confira

A Unidade de Saúde Interlagos realiza atendimento ao público, nesta Sexta-feira Santa, até às 19h. O objetivo é apoiar a demanda de atendimento e desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A unidade oferecerá atendimento médico clínico e de enfermagem voltados para pacientes suspeitos e confirmados de dengue, além de atendimento às demais urgências clínicas. Além disso, também há atendimento com médico pediatra, no período da manhã, e das 13h às 17h.

A abertura deste serviço durante o feriado é ampliar o acesso aos pacientes que necessitem de atendimento, em especial diante do momento epidemiológico crítico da dengue. Os pacientes que se enquadrem em casos suspeitos ou confirmados de dengue serão classificados conforme estado de avanço da doença e poderão ser atendidos por enfermeiros e médicos na unidade de maneira rápida.

OUTRAS UNIDADES

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da unidade de saúde, a UPA manterá os atendimentos de urgência e emergência, assim como o Samu. Outra opção é o Pronto Atendimento Pediátrico 24h (apenas para crianças) do Hospital Reginal.

No entanto, as demais unidades de saúde, clínicas e administrativo estarão fechadas no ponto facultativo e no feriado.

A USF Interlagos “Gabriel Marques Fernandes” fica no bairro Interlagos e outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (67) 3929-1810 e (67) 99244-7924 (WhatsApp).