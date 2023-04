Unidade de Saúde Interlagos vai abrir para atendimento e vacinação no feriado de 1º de maio

Para apoiar a demanda de atendimento da UPA-24H, a Secretaria Municipal de Saúde (Sms) viabilizará atendimento médico e vacinação na Unidade de Saúde Interlagos, que abrirá das 7h às 22h na segunda-feira (1º), Feriado do Dia do Trabalhador. No entanto, casos de urgência e emergência ainda devem ser direcionados para a UPA-24h.

A unidade oferecerá atendimento médico clínico e de enfermagem. Além disso, haverá atendimento com médico pediatra das 07h às 13h, ponto de vacinação para atualização de todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, teste rápido para HIV, Sifilis, HEP.B e C), soroterapia, dispensação de medicamentos, incluindo antibióticos e RENAME, exames, procedimentos e pequenas cirurgias.

O objetivo da abertura deste serviço durante o feriado é ampliar o acesso aos pacientes que necessitem de atendimento sem precisar de deslocar até a UPA-24h. Os pacientes serão classificados conforme estado de saúde e poderão ser atendidos por enfermeiros e médicos na unidade de maneira rápida.

Outras unidades

Além da unidade de saúde Interlagos, a UPA manterá os atendimentos de urgência e emergência, assim como o SAMU. Outra opção é o Pronto Atendimento pediátrico 24h (apenas para crianças) do Hospital Regional.

No entanto, as demais unidades de saúde, clínicas e administrativo estarão fechadas no feriado.