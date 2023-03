Unidade móvel da Justiça Itinerante estará no bairro Vila Alegre nesta quinta-feira

Os moradores do bairro Vila Alegre recebem nesta quinta-feira (16), a unidade móvel da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), das 7h00 às 11h00, que prestará serviço gratuito a todos os moradores do bairro e região.

A ação acontecerá na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, e é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda população. O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflitos.

O QUE É ATENDIDO?



• Cobranças;

• Indenizações;

• Acidentes de trânsito;

• Cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio;

• Problemas de vizinhança;

• Direito de família, como: pensão alimentícia, execução de alimentos; investigação de paternidade; divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento;

• E demais causas que não ultrapassem 40 salários-mínimos.



O perfil dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB e que se enquadram no perfil da Defensoria Pública.



COMO PARTICIPAR



É necessário levar tudo o que puder para comprovar as suas alegações, como: certidão de nascimento, certidão de casamento, identidade, cópias de acordo feito em juízo, notas promissórias, notas fiscais, fotos, cópias de contratos, recibos ou qualquer escrito que possa dar início a uma prova para ajuizamento de ação, nomes e endereços de pessoas e firmas envolvidas na questão.



SERVIÇO



Dia: 16/03

Local: Escola Municipal Joaquim Marques de Souza

Endereço: Rua Alaor Pimenta de Queiroz, 1667 – Vila Alegre

Horário: das 7h00 às 11h00