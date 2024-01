Unidades de Saúde de Três Lagoas terão horário estendido até às 18h a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (8), a saúde de Três Lagoas se tornará ainda mais acessível. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliará o horário de funcionamento das Unidades de Saúde que, anteriormente, fechavam às 17h e, agora, irá fechar às 18h, de segunda a sexta-feira.

A base dessa mudança se deu após estudos realizados ao longo de 2023 nas Unidades de Saúde na Hora, que funcionam atualmente até às 19h, onde se constatou que a maior adesão nesse horário estendido é até às 18h.

Sendo assim, tanto às unidades que fechavam às 17h, quanto aquelas que atendiam até às 19h, passam a acompanhar o novo horário, ou seja, até às 18h. Essa estratégia permite maior acessibilidade para quem trabalha em horário comercial, pois agora todas as unidades de saúde, exceto as USFs do Jupiá e do Distrito de Arapuá que contam com apenas uma equipe de trabalho, passarão a funcionar das 6h às 18h, com todos os serviços disponíveis.

A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, destacou que esse horário ampliado surge como forma de otimizar e melhorar o atendimento em saúde. “Sabemos que, para muitas pessoas, é complicado deixar o trabalho para conseguir ir a uma consulta médica, coletar exames ou realizar outros procedimentos de rotina nas unidades de saúde”, comentou.

Clínicas

Elaine destacou ainda que o mesmo estudo está sendo realizado nas Clínicas da Rede Municipal de Saúde e, provavelmente, ainda neste ano, passarão a funcionar até às 18h.

Salas de vacina

Exceto as salas de vacinação das USFs Jupiá e Arapuá, que seguem no horário normal das 7h às 16h30, as demais unidades de saúde contarão com a sala aberta das 7h às 17h30. “O fechamento 30 minutos antes da unidade se deve ao fato de as salas precisarem de um processo de organização todos os dias, o que garante segurança na aplicação das vacinas”, explicou Elaine.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas