Unidades de saúde estarão de plantão neste sábado em Três Lagoas; confia a agenda

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove, neste sábado (23), plantão em dez Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, em alusão ao “Março Lilás”, no período da manhã, com ações voltadas especialmente para as mulheres.

Serão realizados coleta de preventivo, palestras, avaliação das mamas, testes rápidos, atualização vacinal e consultas médicas, entre outros serviços ofertados para toda a população.

Continue Lendo...

Vacinação contra a dengue

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro serviço importante que será disponibilizado nos plantões, além das vacinas de rotina, é o imunizante contra a dengue para jovens com idade de 10 a 14 anos, público apto a receber a vacina até o momento. É necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis e levar a carteira de vacinação.

Confira a agenda

23 de março (sábado)

7h às 11h – USF Miguel Nunes

7h30 às 11h30 – USF Maristela

7h30 às 11h30 – USF Chácara Eldorado

8h às 12h30 – USF Nova Três Lagoas

7h30 às 12h – USF Vila Piloto

8h às 15h – USF São Carlos

8h às 12h – USF Vila Alegre

7h às 11h30 – USF Santa Rita

7h às 11h – USF Paranapungá

8h às 11h – USF Santo André

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas