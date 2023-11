Unidades de Saúde promovem plantão em alusão ao Novembro Azul neste sábado

Quatro Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão de plantão neste sábado (18), para atendimento da Campanha do “Novembro Azul” promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em alusão ao mês voltado para a saúde do homem.

As USFs do Maristela, Santa Luzia, Nova Três lagoas e Chácara Eldorado vão oferecer consultas odontológica, médica, enfermagem, atualização do cartão de vacinas e realização de testes rápidos para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), Sífilis e Hepatites B e C.

O Novembro Azul tem como objetivo alertar para a importância dos cuidados com a saúde do homem, em especial a prevenção do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros. Em Três Lagoas é o 3º que mais mata, segundo informou a SMS.

Durante todo mês serão realizadas diversas ações no município voltada para atender o público masculino, segue abaixo cronograma.

Plantão deste sábado será na USF Maristela, das 7h30 às 11h30; USF Chácara Eldorado, das 7h às 12h; USF Santa Luzia, das 7h às 12h; USF Nova Três Lagoas, das 13h às 17h.

Veja as datas da próxima agenda no sábado, dia 25: USF Vila Piloto, das 7h30 às 11h30; USF Santo André, das 13h às 16h; USF Interlagos, das 7h30 às 11h30; USF São Carlos, das 7h às 11h; USF Vila Alegre, das 8h às 13h; USF Santa Rita, das 7h30 às 12h; USF Paranapungá, das 7h30 às 11h30; USF Atenas, das 7h às 11h. E na quinta-feira, dia 30, será na USF Novo Oeste, das 7h às 17h.