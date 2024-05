Unidades do Cras ampliam horário de atendimento em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) informou que todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estão operando com um novo horário de atendimento.

A partir desta segunda-feira (13), todas as unidades estão com horário ampliado, proporcionando mais possibilidades de atendimento à população. O horário agora é contínuo, sem interrupção no período do almoço, sendo das 7h às 17h.

Continue Lendo...

Ao todo, Três Lagoas possui seis unidades do Cras, sendo Amélia Jorge, Ana Maria, Interlagos, Ruth Máximo Filgueiras, São João e Vila Piloto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Cras são responsáveis pela oferta de serviços continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social às famílias, grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, visando a orientação e o fortalecimento do convívio sociofamiliar e comunitário, fomentando assim uma independência econômica. Nos Centros de Referência de Assistência Social são executados os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

*Com informações da assessoria da prefeitura.