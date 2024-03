Unimed Três Lagoas elege nova diretoria

A Unimed Três Lagoas realizou, no Centro de Convenções do Taj Hotel, a AGO – Assembleia Geral Ordinária e a AGE – Assembleia Geral Extraordinária. O evento, híbrido – online e presencial -, ocorreu no sábado, 16, e contou com a participação de mais de 90 cooperados, que deliberaram sobre inúmeras pautas.

Além de algumas mudanças no estatuto, a reunião decidiu outros assuntos igualmente importantes, como a cotização para novos cooperados e, claro, prestação de contas do último ano. “A Unimed Três Lagoas é uma empresa que tem 184 donos, logo, todas as decisões são tomadas em assembleia, respeitando a opinião da maioria”, explicou Dr. Ronaldo Nunes, presidente da última gestão.

As assembleias serviram também para deliberar sobre a nova diretoria e conselhos – fiscal e técnico. Os cargos executivos serão, após 28 anos, capitaneados por uma mulher, a oftalmologista, Dra. Maria Beatriz Xavier Soares. “É um orgulho poder representar uma instituição que vem se consolidando, ano após ano, como referência em cuidado e saúde suplementar em toda região centro-oeste. Estou otimista e preparada para desempenhar um papel deferente a cooperativa”, disse a nova presidente.

Neste contexto, a coordenadora de atendimento, Camila Marchetti, fez um discurso sobre a chegada da Dra. Maria Beatriz a presidência da Unimed Três Lagoas. "Cabe destacar que segundo dados do IBGE apenas 37% dos cargos de dirigentes são ocupados por mulheres. Na história da cooperativa, apenas uma mulher, a Dra Anastacia, ocupou o cargo de Diretora Presidente e, após 28 anos, teremos novamente a ocupação feminina no cargo mais alto da Diretoria. Dra Maria Beatriz que sua representatividade feminina seja inspiração para que mais cooperadas participem dos cargos de Gestão da Unimed Três Lagoas".

Por fim, Dr. Ronaldo Nunes, presidente nos dois últimos mandatos, agradeceu pela oportunidade e desejou sorte à sucessora. “Sou grato a todos que participaram de alguma forma da minha gestão. Não foi fácil, mas conseguimos resultados expressivos com o empenho do nosso time. Parabéns a Dra. Maria Beatriz, desejo muito sucesso nesta nova jornada”.

Diretoria Executiva – 2024/2027

Dra. Maria Beatriz Xavier Soares – Presidente

Dr. Lucas Assad de Paula – Diretor Financeiro

Dr. Ulisses Calandrin – Diretor Administrativo



Conselho Fiscal – 2024/2025

Dr. Antônio Carlos Cavalcante Godoy

Dr. Ary de Queiroz Arão

Dr. Cesar Presto Campos

Dr. Lúcio Rogério Costa de Paula

Dra. Magda Consuelo Castro Rodrigues Ribeiro

Dr. Nivaldo Perez Parra Júnior

Conselho Técnico – 2024/2027

Dr. Amauri Alves Mariano

Dra. Laise Fazanha Sgarbi

Dr. Ulisses Pinto Ferreira

Dr. Fernando Ferreira de Freitas

Dra. Francielle Garcia Vargas

Dr. Luiz Satochi Fukagawa