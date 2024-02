Unimed Três Lagoas inaugura nova clínica de fisioterapia

Na última terça-feira, 20, a Unimed Três Lagoas deu mais um importante passo em sua história: a inauguração de uma nova clínica de fisioterapia. O projeto vem ao encontro de um dos principais objetivos da Cooperativa, a verticalização dos serviços, ou seja, a primarização dos atendimentos.

A nova clínica de fisioterapia conta com 16 salas individuais, contemplando inúmeras áreas, como RPG, pediatria, ortopedia, neurologia e urologia. “Sem dúvida, temos a estrutura mais completa da região. Além de todo o aparato físico, contamos com profissionais experientes e capacitados para proporcionar a melhor experiência aos nossos pacientes, sejam eles beneficiários da Unimed ou oriundos de atendimentos particulares”, explicou Dr. Ronaldo Nunes, presidente da Unimed Três Lagoas.

A nova estrutura iniciou suas operações no dia 14 de fevereiro, a fim de sanar a demanda recorrente de reabilitação. “Independentemente da inauguração oficial, temos um compromisso com nossos pacientes, assim, fizemos alocação dos recursos físicos logo que possível para atender com a excelência de sempre”, concluiu Nunes.

Além da clínica de fisioterapia, a Unimed Três Lagoas conta com laboratório de análises clínicas, centro de promoção à saúde, serviço de remoção e ABA Center.

A fisioterapia da Unimed Três Lagoas está localizada na Av. Rosário Congro, 2077 – Jardim Primaveril.

Confira a galeria de imagens: