Universidade da Melhor Idade possibilita educação continuada aos idosos

As inscrições para participar da Universidade da Melhor Idade na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão abertas até o dia 30 de março. Desde o ano passado o projeto foi incorporado ao programa institucional e atualmente a cidade de Três Lagoas é considerada um polo das atividades.

A aula inaugural do ano de 2023 está marcada para ser no dia 12 de abril. Segundo a coordenadora do projeto Vanessa Casotti, serão ministradas aulas durante quase todos os dias da semana no período vespertino.

A programação é destinada para os idosos com mais de 60 anos, entretanto Vanessa ressalta que aqueles que têm 59 anos e completam 60 em 2023 já podem se inscrever.

Confira a entrevista completa: