Universitário suspeito de ameaçar matar alunos e professores se apresenta à delegacia

O universitário suspeito de ameaçar alunos e professores de uma faculdade particular, em Três Lagoas, se apresentou na 2ª Delegacia de Polícia Civil, acompanhado por uma advogada, na manhã desta quinta-feira (24).

Após vários áudios de ameaças que repercutiram em grupos de mensagens, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele. Foram encontrados no local, um facão, um simulacro de metralhadora e uma espingarda. Mas, o suspeito não estava no momento do cumprimento do mandado policial.

Ao chegar à delegacia, o universitário disse estar arrependido dos supostos áudios, porém, durante o depoimento, preferiu ficar calado. Ele disse que só vai se manifestar em juízo, segundo o delegado que está investigando o caso, Orlando Sacchi.

Entenda o caso

De acordo com a faculdade, o suspeito era estudante do curso de Direito e foi afastado no mês de junho da sala de aula por conta de um processo disciplinar aberto contra ele por má conduta. Não contente com a situação, o universitário teria gravado um áudio fazendo ameaças contra a instituição. O áudio viralizou nos grupos de mensagens, o que levou a unidade de ensino a registrar o caso na delegacia.

Ainda segundo a faculdade e testemunhas, o estudante se mostrava uma pessoa muito agressiva.