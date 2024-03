USF Interlagos oferece testes rápidos e exames preventivos na campanha 'Março Lilás'

A Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Interlagos em Três Lagoas recebeu, no sábado (9), a primeira ação da campanha ‘Março Lilás’, que é voltada para o combate ao câncer do colo do útero.

“A prevenção não vai te deixar cair no câncer, que é muito triste. Não deveríamos ter esse tanto de problema de câncer de útero e mama, no Brasil, porque temos a saúde pública, que ainda nos dar suporte”, contou a participante da ação, Luza Leal.

Continue Lendo...

Na ação, as mulheres participaram de consultas, palestras e exames preventivos de diagnóstico precoce de doenças. A coordenadora da USF do Interlagos, Fabrícia Zuque, destacou a necessidade de as mulheres fazerem exames preventivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi ofertado exames de rotina, mamografia e ultrassom de mama. Aproveitamos também para fazer atualização das carteirinhas de vacina. Além de testes rápidos de sífilis, hepatite e HIV”, explicou Fabrícia Zuque.

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o país, como ressaltou a médica, Maria Tereza. “As mulheres entre 25 a 64 anos precisam fazer o preventivo pelo menos uma vez por ano, mesmo que não sinta nada”, informou.

A principal forma de prevenção é a vacina contra o HPV, disponível para meninas de 9 a 14 anos. E meninos de 11 a 14 anos. Podendo prevenir mais de 70% do câncer do colo do útero. E 90% de verrugas genitais. Além do preventivo anualmente.

Na ação, as mulheres puderam ainda cuidar da beleza através serviços prestados de forma voluntária por estudantes de estética. Além disso, foi feito acompanhamento nutricional para as mulheres e o lançamento de um projeto voltado a violência contra a mulher.

A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo ao longo do mês diversas ações voltadas especificamente para as mulheres na campanha ‘Março Lilás’, que serão realizadas nas demais unidades de saúde do município.

Programação do Março Lilás

16 de março (sábado)

08h às 12h – USF Vila Haro

07h às 12h – USF Novo Oeste

07h30 às 11h30 – USF Atenas

07h às 11h – USF Santa Luzia

21 de março (quinta-feira)

13h às 19h – USF Arapuá

22 de março (sexta-feira)

07h às 11h – USF Jupiá

23 de março (sábado)

07h às 11h – USF Miguel Nunes

07h30 às 11h30 – USF Maristela

07h30 às 11h30 – USF Chácara Eldorado

08h às 12h30 – USF Nova Três Lagoas

07h30 às 12h – USF Vila Piloto

08h às 15h – USF São Carlos

08h às 12h – USF Vila Alegre

07h às 11h30 – USF Santa Rita

07h às 11h – USF Paranapungá

08h às 11h – USF Santo André

Confira na reportagem abaixo: