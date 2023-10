USF permanece com ações do Outubro Rosa até este sábado

Segue até este sábado (28), as ações da campanha do Outubro Rosa, mês destinado à saúde da mulher, em especial, ao combate ao câncer de mama, nas Unidades de Saúde da Famílias (USF).

Serão oferecidos os seguintes atendimentos: consulta de enfermagem (exame clínico das mamas e preventivo); testes rápidos de HIV/Sífilis; consulta médica; atendimento odontológico; palestras relacionadas a temas como Educação Financeira; Violência Doméstica; Saúde Sexual com ênfase em Planejamento Familiar e Métodos Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração (Larcs).

Outro serviço oferecido será o mutirão para inserção do Dispositivo Intra Uterino (DIU) de cobre nas unidades Santa Luzia, Novo Oeste e São Carlos, com prévio agendamento com as mulheres que estão na fila para o procedimento.

Continue Lendo...

O foco da ação é orientar sobre os temas da campanha, alertando a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico das doenças e agravos que acometem as mulheres. Confira a agenda:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 26 (quinta-feira)

USF Arapuá – 13h às 19h

Dia 27 (sexta-feira)

Garcias – 7h às 12h

USF Novo Oeste – 7h às 11h

Dia 28 (sábado)

USF Santa Luzia – 7h às 12h

USF Atenas – 7h às 11h

USF Vila Alegre – 8h às 13h

USF Santa Rita – 7h às 12h

USF Paranapungá – 7h30 às 11h30