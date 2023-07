Usina Hidrelétrica Ilha Solteira comemora 50 anos de operação e de avanços

Uma das maiores e mais importantes usinas hidrelétricas do país, a Usina Ilha Solteira comemora 50 anos nesta terça-feira (18). Foi nesta data, em 1973, que a primeira unidade geradora entrou em operação. Cinco décadas depois, a UHE Ilha Solteira segue demonstrando sua relevância e seu protagonismo ao liderar, ao lado da UHE Jupiá, ambas administradas pela CTG Brasil, um projeto de modernização sem precedente na história do setor elétrico brasileiro. Ao todo, serão destinados R$ 3 bilhões em investimentos para instalação, substituição e reforma das 20 unidades geradoras de Ilha Solteira e 14 de Jupiá, bem como na adequação dos sistemas existentes - só em 2023 o investimento previsto para o programa é de R$ 228 milhões. O objetivo da modernização é aumentar a disponibilidade e confiança das operações e garantir a eficiência da geração de energia pelas próximas décadas.

“Vamos entregar à sociedade brasileira dois ativos novos, modernos e com vida útil para operar com disponibilidade e segurança ao menos pelos próximos 30 anos”, conta César Teodoro, diretor de Engenharia da CTG Brasil. Também como parte do projeto de modernização, a CTG Brasil inaugurou na UHE Ilha Solteira, recentemente, seu novo Centro de Operação da Geração (COG), “cérebro” a partir do qual são monitoradas as 12 usinas hidrelétricas e 2 pequenas centrais hidrelétricas da empresa, que juntas totalizam 70 unidades geradoras.

É de Ilha Solteira, portanto, que hoje a empresa controla remotamente e em tempo real toda a sua operação. “O novo COG reduz tempo de tomada de decisão, por meio de uma comunicação otimizada, garantindo a disponibilidade plena dos ativos. Outra vantagem é a possibilidade de agregar futuros ativos e de adequar sistemas e equipes a essa estrutura”, explica Márcio Peres, diretor de Gestão de Ativos de Geração da CTG Brasil.

Localizada no Rio Paraná entre os municípios de Ilha Solteira (SP) e Selvíria (MS), e com capacidade instalada de 3.444 MW, a UHE Ilha Solteira, em conjunto com a UHE Jupiá, compõe o quarto maior complexo hidrelétrico do Brasil.

Durante a construção, iniciada em 1968, milhares de trabalhadores de diversos lugares do Brasil foram deslocados para a região, formando a vila que daria origem à atual Estância Turística de Ilha Solteira. “A UHE Ilha Solteira é um dos maiores empreendimentos da engenharia nacional e uma das mais estratégicas para a Operação do Sistema Elétrico Brasileiro, e, com os novos investimentos, mantém-se também como uma das mais modernas, seguras e confiáveis do Brasil”, destaca Allan Lima, gerente de O&M da CTG Brasil.

Números e curiosidades da Usina Hidrelétrica Ilha Solteira:

- O nome da Usina é uma referência direta a uma ilhota localizada à jusante da barragem, no rio Paraná.

- 30 anos era a média de idade dos técnicos e engenheiros brasileiros envolvidos na obra.

- 3,6 milhões de m³ de concreto foram utilizados na construção da Usina, suficientes para construir 45 estádios de futebol do tamanho do Maracanã.

- Com uma barragem de 5,6 km de extensão e um reservatório capaz de armazenar 21 bilhões de m³ de água, a Usina Ilha Solteira poderia abrigar seis Baías de Guanabara, no Rio de Janeiro.

- Com 3.444 MW de capacidade instalada e 10.055.450,35 MW gerados só em 2022, a UHE Ilha Solteira gera em média energia suficiente para abastecer uma cidade de 3,4 milhões de habitantes.