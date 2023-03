Usina Jupiá realizará testes sonoros no sistema de alerta em Três Lagoas

A Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá), realizará no dia 16 de março testes sonoros no sistema de alerta do local. A informação foi da Defesa Civil

Os testes são realizados pelo setor de segurança de barragens da CGT Brasil, em parceria com a Defesa civil e tem como objetivo avaliar o desempenho da rede de alerta de emergência instalada na ZAS (Zona de Auto Salvamento) na UHE de Jupiá.

Será o primeiro teste sonoro realizado deste tipo, e cinco equipes de monitoramento avaliarão a eficácia do sistema sonoro. A ação inicia às 9h e terá duração de 1h, com previsão de término às 10h.

O coordenador da Defesa Civil da Prefeitura de Três Lagoas, João Luiz da Silva, ressalta que se trata de um teste simples, que não apresenta risco nenhum para a população, apenas o incômodo com os sinais da sirene, que devem ser acionados quatro vezes, durante o período.