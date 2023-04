UTI Geral do Hospital Auxiliadora está na lista com melhor performance do Brasil

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e Epimed Solutions publicaram nesta semana a lista dos hospitais do país que receberam o selo de UTI “Top Performer. O projeto valoriza as UTIs que trabalham com qualidade e gerenciam indicadores para que obtenham os melhores resultados por meio da performance estimulando indicadores de qualidade, parâmetros de mortalidade, utilização de recursos e a melhoria do cuidados aos pacientes.

Participam da avalição 707 hospitais que receberam o selo “UTI Top Performer”, e destas 135 (19,1%) receberam a distinção. Essa participação engloba 50% das UTIs do Brasil.

Desde 2019 o Hospital Auxiliadora recebe o selo de “Top Performer” na Unidade de Terapia Intensiva 100% SUS, este ano, recebemos o título para a UTI SUS e a recém inaugurada UTI convênios.

“Sabíamos que estávamos no caminho certo, porém não tínhamos dimensão da importância deste selo, até que pela primeira vez, neste ano de 2023, a lista das “UTIs Top Performer” foi publicada e nos vimos entre renomados hospitais do eixo São Paulo-Rio. Isso nos deixa muito contentes pois mostra o nosso comprometimento com a excelência no cuidado e a entrega de valor aos pacientes”, afirmou a coordenadora médica da UTI, Dra. Ana Cláudia Cano

De acordo com o diretor executivo do HNSA, Marco Calderon o reconhecimento reflete nas melhorias nos atendimentos prestados. “É um reconhecimento muito importante, estamos em um grupo seleto de hospitais do Brasil e isso engradece o HNSA para sempre buscar a qualidade e melhorias no cuidado com o paciente. Parabéns aos profissionais que estão envolvidos diretamente neste reconhecimento”, disse.

Criado desde 2010, o projeto UTIs Brasileiras tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das unidades de terapia intensiva no Brasil e compartilhar informações que possam ser úteis para orientar políticas de saúde e estratégias, com o objetivo de melhorar o cuidado dos pacientes críticos no País.