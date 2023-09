V Semana de Letras movimenta campus da UFMS

Nesta semana, várias atividades estão acontecendo nos campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Alunos, professores e a comunidade em geral participam de várias atividades nesta semana que tem movimentado a universidade.

Com direto a música e apresentação do cantor Maringá, a V Semana de Letras segue até sexta-feira (22), com várias atividades em Três Lagoas. O curso de Letras da UFMS tem mais de 300 alunos.

O evento conta com a presença dos artesãos que estão expondo os trabalhos no Campus 1 da universidade.

Veja reportagem sobre o assunto: