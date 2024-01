Vacina contra a Covid-19 passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação Infantil

Desde o dia 1º de janeiro de 2024, uma importante atualização foi realizada no Calendário Nacional de Vacinação Infantil pelo Ministério da Saúde do Governo Federal do Brasil. Agora, as vacinas contra a Covid-19 foram incorporadas para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

Diante dessa mudança significativa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas destaca que as doses indicadas para essa faixa etária já estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde dos bairros. É fundamental que pais e responsáveis estejam cientes da importância dessa imunização, uma vez que a Covid-19 continua sendo uma ameaça à saúde, afetando tanto o Brasil, quanto o mundo.

Continue Lendo...

O esquema de vacinação dentro do calendário nacional seguirá a tabela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A SMS ressalta que o cumprimento do esquema vacinal é fundamental para garantir a eficácia da imunização e proteger as crianças contra as complicações da Covid-19. A vacinação é uma ferramenta essencial para conter a disseminação do vírus e contribuir para a construção de uma comunidade mais segura.

Serviço

Para mais informações sobre o processo de vacinação, os pais e responsáveis podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência ou entrar em contato com a SMS por meio de ligação e mensagem de WhatsApp pelo número 67 98139-3273.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas