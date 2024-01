Vacina contra a dengue começa ser aplicada em MS

A vacina contra a dengue já está disponível no Brasil desde março de 2023, após aprovação da Anvisa. No entanto, ela só está disponível nos laboratórios particulares de saúde. O imunizante “Qdenga” é aplicado em duas doses e só tem eficácia após o esquema vacinal completo. Qualquer pessoa entre 4 e 60 anos, mesmo que ainda não tenha contraído a doença, pode se vacinar. O valor pode variar entre R$ 880 e R$ 1.140, em Três Lagoas.

No mês de dezembro, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no Plano Nacional de Imunizações (PNI) e ela deve ser disponibilizada pelo SUS ainda neste ano, após estudos sobre esquema vacinal, grupos prioritários e quantidade de doses distribuídas a cada município, o que ainda não tem prazo definido.

No entanto, a Prefeitura de Dourados passou a oferecer a vacina no sistema público de saúde na última sexta-feira (4), sendo a primeira cidade no país a oferecer o imunizante de forma gratuita. Em Três Lagoas, não há confirmação de que a prefeitura irá seguir o mesmo caminho,mas deverá aguardar a disponibilização pelo Governo Federal.