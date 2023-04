Vacina contra a gripe está disponível para público prioritário em Três Lagoas

A queda da temperatura, ainda que de forma tímida, retoma a preocupação com os sintomas das chamadas doenças respiratórias. A gripe é uma delas. A campanha nacional de vacinação contra a doença começou esta semana mas, em Três Lagoas, as doses pode ser encontradas desde o começo do mês de abril.

Os públicos prioritários podem ser imunizados em qualquer unidade de saúde da cidade. As doses foram disponibilizadas para todos de uma só vez e não mais de forma escalonada, como estava sendo feita anteriormente.

