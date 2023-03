Vacina da gripe começa a ser aplicada sexta-feira em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia a partir de sexta-feira (31), a campanha de vacinação contra Influenza (Gripe), nas 18 Unidades de Saúde da Família (USFs) e na Feira Central Turística aos sábados.

Neste ano, conforme recomendação do Ministério da Saúde, a campanha prevista para iniciar no dia 10 de abril, não será dividida por fases. Todos os grupos prioritários (confira a lista abaixo) poderão receber a vacina, conforme estoque disponível.

Em Três Lagoas, o público-alvo da campanha é de 40.678 pessoas, entretanto, neste primeiro momento, serão disponibilizadas para o Município, 3.498 doses.

De acordo com a coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja, a antecipação do início da campanha justifica-se por dois fatores: o Ministério da Saúde já entregou as doses do imunizante para os Estados e também há registros de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para receber a vacina contra a influenza é necessário apresentar documento pessoal com foto, carteira do Sistema Único de Saúde (SUS), documento atualizado para comprovação do grupo que pertence e carteirinha de vacinação.

Confira os grupos prioritários da campanha de vacinação contra influenza:

– Crianças de 6 meses a 5 anos de idade;

– Gestantes em qualquer idade gestacional (comprovação por laudo);

– Puérperas no período até 45 dias após o parto (comprovação por laudo);

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Trabalhador da saúde a partir de 16 anos: todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade (comprovação por holerite ou carteira profissional);

– Povos indígenas aldeados, a partir dos seis meses de idade, e também indígenas que vivem fora de terras indígenas;

– Pessoas com deficiência permanente: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos e indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais como trabalhar, ir à escola, brincar etc (comprovação por laudo);

– Pessoas com comorbidades: doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossuprimidos, obesos, transplantados e portadores de trissomias (comprovação por laudo);

– População privada de liberdade acima de 18 anos;

– Profissionais do sistema de privação de liberdade (comprovação por holerite);

– Professores (comprovação por holerite);

– Profissionais das Forças Armadas na ativa (comprovação por holerite);