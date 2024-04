Vacina de dose única contra HPV está disponível em todas unidades de saúde de Três Lagoas

Já está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas a dose única da vacina contra HPV, que substitui o antigo modelo de duas aplicações. O imunizante é destinado para meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade.

A mudança foi determinada pela nota técnica nº 41/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS, enviada aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde. O objetivo, segundo o documento, é intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero e outras complicações associadas ao vírus.

Continue Lendo...

Outro fator da mudança foi embasado em estudos com evidências robustas sobre a eficácia do esquema frente às versões com duas ou três etapas. Além disso, o esquema segue as recomendações mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a nova estratégia, o órgão praticamente dobra a capacidade de imunização dos estoques disponíveis no país.

Panorama Três Lagoas

O município possui um público total apto a receber a vacina de 11.596 pessoas. Desse total, 5.803 são do público feminino e 5.796 masculinos.

Em 2023, a cobertura vacinal foi de 18,58% para meninos e 26,4% para meninas, abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Neste ano, foram aplicadas 1.628 doses, com cobertura de 9,44% para o público masculino e 5,14% para o feminino.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além de disponibilizar o imunizante nas USFs, também realiza busca ativa ao público-alvo com a campanha “Aluno Imunizado”, que leva a vacinação até as escolas públicas e privadas da cidade.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas