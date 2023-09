'Vacina Mais' deve chegar às escolas estaduais em Três Lagoas

O Setor de Imunizações, através do Programa Vacina Mais, do Governo do Estado, deve chegar às escolas estaduais até o final de setembro, segundo a coordenadora do departamento, Humberta Azambuja. “Ainda estamos fechando o cronograma de datas com os diretores”, afirma.

A campanha, que percorreu todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, agora visa imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos do ensino fundamental das escolas estaduais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as crianças menores de 10 anos de idade já foram contempladas com a imunização.

Para que a vacinação ocorra, a SMS envia autorização aos pais ou responsáveis de cada aluno. Com o documento assinado, a equipe de imunização aplica as doses dentro das escolas públicas.

