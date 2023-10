'Vacina Móvel' pretende imunizar 300 crianças

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está adotando mais um recurso para a campanha de vacinação anual para todas as doses preconizadas pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI).

O programa ‘Vacina Móvel’ vai percorrer as ruas dos bairros que registram déficit de crianças imunizadas na cidade. A equipe contará com um enfermeiro e dois técnicos em enfermagem que devem passar pelas residências atualizando a caderneta de vacinação com foco no público infantil de até 1 ano de idade. A meta é imunizar uma média de 300 crianças durante os dias de programação.

O cronograma se iniciou no dia 17 de outubro, pelo bairro Vila Haro. Já neste sábado (21), o programa estará percorrendo o Vila Alegre, entre 15h e 19h. Entre os dias 23 e 27 de outubro, será a vez do Jardim Maristela, no horário entre 17h e 21h. Já no dia 28, entre 15h e 19h, o ‘Vacina Móvel’ estará no Novo Oeste. “A continuidade do programa vai depender da adesão do público”, avalia a coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja.

As vacinas que mais registram baixa na cobertura atualmente são: Tríplice Viral (70,6%), Febre Amarela (79,3%) e Meningocócica Conjugada C (84%). A meta estipulada pelo Ministério da Saúde para cobertura vacinal em crianças e adolescentes é de 95%.

